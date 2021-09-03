Апелляционный суд Амстердама по делу о принадлежности «скифского золота» перенес вынесение решения на конец октября.

Об этом в Twitter сообщила заместитель министерства иностранных дел Эмине Джепарова.

«Апелляционный суд Амстердама перенес запланированную дату вынесения решения по делу о возврате экспонатов выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» на 26 октября с.г. Верим, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возврате «скифского золота» в Украину», - написала она.

Решение будет письменным, судебного заседания не будут.

Ранее планировалось, что суд вынесет решение 14 сентября.

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

В начале 2017 музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.

Коллекцию «скифского золота» вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Аллард Пирсон в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров незаконно аннексировала Россия. Из-за аннексии Россией Крыма (которую Нидерланды не признают) возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию. Украина потребовала от музея вернуть экспонаты.

Отказ вернуть коллекцию Национальному музею истории Украины нидерландская сторона мотивировала опаской о возможных претензиях со стороны крымских музеев. Украина же настаивала, что пока Крым оккупирован Россией, экспонаты нельзя возвращать на полуостров, а надо передать непосредственно государству Украина.

Российские власти назвали незаконным решение суда по «скифскому золоту».

«Скифское золото», пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу.