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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина готовит еще один рейс эвакуации из Афганистана, хотя ситуация в аэропорту Кабула осложнилась.

Об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел выехать. Сейчас, учитывая эффективность наших действий, к нам поступают запросы от стран и международных организаций с просьбой вывозить также их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали. Есть много сложностей, приоритет мы всегда будем отдавать гражданам Украины», - сказал Кулеба.

Он напомнил, что сейчас в Афганистане находится примерно 90 граждан Украины и членов их семей, которые хотят быть эвакуированными.

«Прямо сейчас мы этим занимаемся, организацией следующего эвакуационного рейса. Украина своих никогда не бросает и не бросит, хотя на месте, я сегодня утром получил новую информацию, ситуация в аэропорту Кабула значительно усложнилась, и некоторые страны уже начинают отказываться от эвакуационных рейсов, потому что не могут гарантировать их безопасность», - сказал Кулеба.

По его словам, Украина уже вывезла более 250 граждан Украины, членов их семей и иностранцев.

Украина уже тремя рейсами эвакуировала из Афганистана более 250 человек. В частности, 23 августа вывезли 41 украинца и 57 афганцев.

Министерство иностранных дел заявляло, что на территории Афганистана осталось еще около 90 украинцев.
ForUm

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