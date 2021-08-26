Украина направит более 2,7 млрд долл., которые получила от Международного валютного фонда, на обеспечение макроэкономической стабильности, увеличение социальных выплат и поддержку отечественной экономики на пути ее восстановления после коронакризиса.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути её восстановления. При этом получение соответствующего транша никоим образом не влияет на наше решение продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы stand-by», - сказал он.

Напомним, Украина получила 1,9 млрд СДР (2,7 млрд долл. в эквиваленте) в рамках решения о распределении специальных прав заимствования (СПЗ) в размере примерно 650 млрд долларов от Международного валютного фонда.