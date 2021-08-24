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Украина получила 1,9 млрд СДР (2,7 млрд долл. в эквиваленте) в рамках решения о распределении специальных прав заимствования (СПЗ) в размере примерно 650 млрд долларов от Международного валютного фонда.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Это средства, которые Совет директоров МВФ распределил между странами, пропорционально их капиталу в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости», - написала она.

 
ForUm

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