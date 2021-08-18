Декорации с Аллеи Героев Небесной Сотни уберут, сообщает Украинский институт национальной памяти.

«Конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни, были частью исторической художественно-театральной постановки. По творческому замыслу режиссера, перформанс имел целью коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта», - говорится в сообщении.

«Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место», - заявили в институте.

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи. В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не согласовал ее установку и дал поручение Департаменту городского благоустройства КГГА демонтировать «инсталляции».

Представители «Национального корпуса» разломали часть декораций.