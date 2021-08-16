Городского голову Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным 15 августа в собственном доме, похоронят 19 августа на Центральном кладбище города.

Об этом сообщили в управлении прессы и информации Криворожского горисполкома, передает УНИАН.

Согласно информации, церемония прощания с Павловым и панихида состоятся 19 августа с 10:00 до 11:30 в театре им. Тараса Шевченко на проспекте Почтовом.

«Похороны пройдут на Центральном кладбище. Для желающих уехать от места прощания на кладбище предоставят автобусы»,- сообщили в управлении.

На вопрос, кто сейчас исполняет обязанности городского головы вместо Павлова, в управлении ответили, что этим вопросом занимаются юристы.

В то же время, по информации ведомства, все городские службы работают в штатном режиме.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.