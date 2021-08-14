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Национальный корпус пришел под дом, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском парке. Националисты забросали двор многоэтажки дымовыми шашками.

На месте присутствуют правоохранители. Как сообщают СМИ, несоклько фаеров попало в правоохранителей.

«Также протестующие скандируют нецензурные кричалки о Зеленском и требуют, чтобы он не встречался с Путиным, прекратил преследования патриотов и имплементацию формулы Штайнмайера», - говорится в сообщении Telegram-канала PavlovskyNews.

Напомним, сегодня у Офиса президента на Банковой Национальный корпус проводит акцию Остановим капитуляцию, требуя отказаться от формулы Штайнмайера и подачи воды в Крым. Сообщаестя о том, что на акции пострадало восемь полицейских. 
ForUm

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