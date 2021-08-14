В Киеве на акции "Национального корпуса" под Офисом президента в столкновениях пострадали семь полицейских. Также травмы получили несколько сотрудников Нацгвардии.
Об этом сообщает директор департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.
«В результате столкновений пострадали семь полицейских и несколько нацгвардейцев», - написал Шевченко в Facebook.
Он уточнил, что участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов. Они спровоцировали столкновения со стражами порядка, кидая в них покрышки и другие предметы.
В ответ полиция и Нацгвардия применили слезоточивый газ.
«Сейчас ситуация спокойная», - добавил представитель МВД.
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