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В Киеве на акции "Национального корпуса" под Офисом президента в столкновениях пострадали семь полицейских. Также травмы получили несколько сотрудников Нацгвардии.

Об этом сообщает директор департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

«В результате столкновений пострадали семь полицейских и несколько нацгвардейцев», - написал Шевченко в Facebook.

Он уточнил, что участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов. Они спровоцировали столкновения со стражами порядка, кидая в них покрышки и другие предметы.

В ответ полиция и Нацгвардия применили слезоточивый газ.

«Сейчас ситуация спокойная», - добавил представитель МВД.
ForUm

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