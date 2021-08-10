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В Афганистане в ожесточенных боях между талибами и правительственными силами погибли по меньшей мере 27 детей, сообщает ООН. Эта цифра лишь за три дня, передает ВВС Украина.

Талибы после ухода иностранных войск достигли значительных успехов по всей стране, захватив за последние три дня шесть новых городов - столиц регионов.

В конфликте за последний месяц погибли более тысячи мирных жителей.

27 детей погибли в трех провинциях - Кандагар, Хост и Пактия. Ранения в этих районах, по данным ЮНИСЕФ, получили 136 детей.

«Долго Афганистан был одним из худших мест на Земле для детей, но за последние недели и за последние 72 часа, все стало гораздо хуже», - заявила Саманта Морт, представитель ЮНИСЕФ Афганистана в комментарии ВВС.

Дети погибают и получают ранения из-за перекрестного огня, заминированных дорог.

Многие дети спят на улице, бросив свои дома.

Насилие усилилось во всем Афганистане, когда после 20-летнего пребывания страну покинули войска США.

После этого талибы пошли в наступление. Они быстро захватили большую часть сельской местности и сейчас нацелены на города. За несколько дней они захватили шесть новых городов - столиц регионов.

Американские войска окончательно покинут Афганистан к концу лета, но небольшой контингент все же будет в стране. Он будет охранять посольство США и аэропорт в Кабуле.

США обеспокоены ситуацией в Афганистане, но местные силы безопасности в состоянии самостоятельно справиться с боевиками, заявил недавно на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон продолжает оказывать поддержку афганским властям, в том числе нанося удары по позициям боевиков.
ForUm

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