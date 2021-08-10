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Талибы взяли под свой контроль еще две столицы провинций Афганистана - Сари-Пул и Саманган, сообщает Украинская правда со ссылкой на AP.

Два депутата из Саманган - Хаятулла Самангани и Махбоба Рахмат - заявили, что столица провинции Айбак пала без сопротивления.

По словам Мохаммада Нура Рахмани, главы совета Сари-Пул, талибы захватили столицу провинции после более чем недельного сопротивления афганских сил безопасности, после чего пал Сари-Пул.

Отмечается, что боевики усилили свое наступление на большей части Афганистана, захватив земли в преимущественно сельской местности. В понедельник талибы контролировали пять из 34 столиц провинций страны. Кроме Айбак и Сари-Пул, полностью контролируются талибами Зарандж, Шеберган, Завзджан. "Талибан" также борется за контроль над городом Кундуз, столицей Кундуз.

В то же время боевики проводят кампанию убийств высокопоставленных чиновников в столице страны Кабуле.

Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

Напомним, 7 августа боевики «Талибана» захватили столицу афганской провинции Нимроз - Зарандж - и убили высокопоставленного сотрудника правительства по СМИ в Кабуле Даву Хана Менапала.
ForUm

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