В Киеве обнаружили за минувшие сутки 51 больного коронавирусом, летальных случаев от вируса не зарегистрированы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«51 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрирована. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 220 207», - сообщил Кличко.

Заболели 30 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 17 мужчин в возрасте от 20 до 69 лет. А также 2 девочки в возрасте 6 и 16 лет и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 7 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом. А также 40 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 160 человек. В общем коронавирус преодолели 211 268 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 13, в Соломенском - 11 и в Подольском и Святошинском районах - по 7 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 8 августа в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.