На Олимпийских играх 2020 в Токио прошел финальный заезд в гребле на каное среди женских дуэтов на дистанции 500 метров.

За Украину в этой дисциплине выступали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.

Украинки заняли в финале второе место после китаянок и выиграли серебряные медали.

На третьем месте финишировал экипаж из Канады.

Ранее украинки уверенно выиграли квалификационный и полуфинальный заезды. Напомним, Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль на ОИ-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Для Людмилы Лузан эта медаль стала второй в Токио - ранее она взяла "бронзу" в кноэ-одиночке на 200 м. Сейчас же после заплыва она заявила, что украинки свой потенциал еще не исчерпали.

"Теперь будем держать курс на Париж. У нас еще есть потенциал", - сказала после гонки Лузан.

Эта медаль стала для Украины 15-й на нынешних Олимпийских играх - наши спортсмены завоевали 1 "золото", 4 "серебра" и 10 "бронз".

Напомним, накануне украинский каратист завоевал бронзу на Олимпиаде.