Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает выполнять обязанности руководителя, решения о его отставке не принималось, заявляет глава Нацполиции Игорь Клименко.
«Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности», - сказал Клименко журналистам в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
При этом он подчеркнул, что решение об увольнении замглавы Нацполиции - руководителя Киевского главка принимает министр, соответственно этот вопрос находится в компетенции главы МВД.
Крищенко не присутствовал в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, в то время как ранее делал это постоянно.
Как выяснилось позднее, Крищенко не был на совещании руководителей правоохранительных органов в Офисе генпрокурора, поскольку находится под Шевченковским районный судом, где полиция обеспечивает правопорядок в связи с предстоящим избранием меры пресечения представителям харьковского Нацкорпуса.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Крищенко подал в отставку.
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