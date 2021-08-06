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Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает выполнять обязанности руководителя, решения о его отставке не принималось, заявляет глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности», - сказал Клименко журналистам в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что решение об увольнении замглавы Нацполиции - руководителя Киевского главка принимает министр, соответственно этот вопрос находится в компетенции главы МВД.

Крищенко не присутствовал в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, в то время как ранее делал это постоянно.

Как выяснилось позднее, Крищенко не был на совещании руководителей правоохранительных органов в Офисе генпрокурора, поскольку находится под Шевченковским районный судом, где полиция обеспечивает правопорядок в связи с предстоящим избранием меры пресечения представителям харьковского Нацкорпуса.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Крищенко подал в отставку.

 
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