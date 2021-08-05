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Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке. Об этом сообщает Цензор.Нет.

Крищенко занимал должность заместителя председателя Нацполиции - начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Начал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел в 1992 году в Горловке с должности милиционера патрульно-постовой службы Калининского райотдела милиции.

Напомним, 4 августа Кабинет министров Украины уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.
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