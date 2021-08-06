По решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы, сообщает пресс-служба Шевченковской РГА..

Во время учений с 10 по 12 августа будет организовано обучение использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителей.

Планом проведения учений предусмотрено выполнение практических действий на следующих местах: