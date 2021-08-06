также в разделеСтолица
Решение об отставке Крищенко не принято, он на службе 12
В Киеве за сутки – 164 новых случая COVID-19 8
В Киеве задержали участницу «Исламского государства» 14
В Киеве обнаружили 187 больных коронавирусом 11
Мужчине, грозившем взрывом в Кабмине, сообщили о подозрении 169
Уроженка Закарпатья ограбила иностранного дипломата в Киеве 25
Несколько исторических зданий Киева получили охранный статус 12
МКИП утвердил историко-архитектурный опорный план Киева 8
Мужчина, угрожавший взрывом в Кабмине, – бывший «айдаровец» 48
В Киеве тоже растет число новых случаев COVID-19 54
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании Кабмина 324
В Киеве пройдет масштабный фестиваль народных промыслов 10
«Цветы Украины» получили охранный статус 12
В Киеве – почти 2 сотни новых больных COVID-19 10
В Киеве обезвредили банду, совершившую почти 150 нападений на иностранцев 54
В Киеве пропал лидер Белорусского дома в Украине 23
Комфортная Вырлица – в СМИ рассказали, что ждет Харьковский массив 24
Июль побил 4 температурных рекорда в Киеве 13

По решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы, сообщает пресс-служба Шевченковской РГА..

Во время учений с 10 по 12 августа будет организовано обучение использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителей.

Планом проведения учений предусмотрено выполнение практических действий на следующих местах:

  • учебное место № 1 - выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая окружная напротив ЖК «Министерский»);
  • учебное место № 2 - поддержание правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенского районного в городе Киеве государственной администрации)
  • учебное место № 3 - охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);
  • учебное место № 4 - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации)
  • учебное место № 5 - развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации)
  • учебное место № 6 - развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны города Киева (спортивный зал Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
10
Теги