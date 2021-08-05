Организаторы Олимпийских игр в Токио в четверг официально извинились после того, как на церемонии награждения украинских спортсменок, занимающихся художественным плаванием, назвали россиянками.

Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на AP.

«Это была сугубо производственная ошибка. Голос, который вызывал (медалистов), должен был сказать: «Сборная Украины», но вместо этого сказал ОКР (Олимпийский комитет России). Конечно, люди заметили это, и ответственный за объявление извинился. Я также использовал эту возможность, чтобы выразить свои извинения перед теми, кто входит в украинскую команду», - отметил представитель оргкомитета Маса Танка.

Напомним, 4 августа украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук завоевала бронзовые награды в произвольной программе дуэтов на соревнованиях по артистическому плаванию.

Объявления на олимпийских объектах обычно делаются на японском, английском и французском, который является родным языком современного олимпийского движения.

Ранее на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио исправили карту, на которой Крым был отделен от Украины. Российское посольство в Японии обратилось в МОК, чтобы оккупированный украинский полуостров снова изображали как часть России.

Кроме того, во время церемонии открытия Олимпиады 23 июля российский телеканал включил рекламу незадолго до того, как украинские спортсмены вышли под своим национальным флагом. Трансляцию снова включили после того, как сборная Украины прошла.