Военнослужащего Управления государственной охраны, которого подозревают в избиении танцовщика певицы Нади Дорофеевой, уволили.

«Сегодня в Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета «Dorofeeva», по результатам которой было принято решение об увольнении его из рядов Управления государственной охраны Украины», - сообщается на странице ведомства.

В УГО осудили подобные проявления агрессии и считают недопустимым совершения таких поступков.

Напомним, 1 августа работник УГО сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Сотрудник УГО задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Предварительная квалификация: умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Ранее в соцсетях сообщали о том, что танцора избили на выходе из ночного клуба «Лифт». Как сообщила певица Надежда Дорофеева в соцсети Facebook, у него кровоизлияние в мозг, он введен в медикаментозную кому.