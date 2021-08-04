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В отношении мужчины, который угрожал взрывом в Кабмине, откроют уголовное производство по четырем статьям, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

После непродолжительных переговоров правоохранители задержали мужчину.

Задержанным оказался 43-летний бывший военнослужащий. Во время задержания у него изъяли боевую гранату.

Как сообщил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, который находился на месте происшествия, в настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы совершения преступления.

Как сообщал ForUm, 4 августа около 10:00 неизвестный мужчина зашел в помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского 17/2, и, находясь в административном здании, захватил двух заложников и угрожал взорвать себя гранатой.

Около 11:30 мужчина был задержан.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.

 
ForUm

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