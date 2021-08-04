Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал о задержании правонарушителя, который пришел с боевой гранатой в Кабинет министров.

«Провели спецоперацию по обезвреживанию гражданина. Он будет выступать в качестве подозреваемого», - сказал он в эфире Украина 24, передает Украинская правда.

«Ситуация нестандартная, поскольку это был участник АТО, который прошел горнило боевых действий, был дважды ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму.

Совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные события.

Мы занимаемся расследованием этого дела. Однозначно, что совершено преступление, уголовное производство откроют по 4 статьям. Одна из них, самая тяжелая, «Захват заложников», до 15 лет. В этой стране никто не должен нарушать закон, тем более, угрожать оружием. У него в руках была боевая граната, которая могла нанести вред людям и госздания. Граната – РГН», - сказал Клименко.

Переговоры с нарушителем проводил друг мужчины Василий Олексюк. По данным УП, он депутат Бучанского горсовета.

По словам главы Нацполиции, именно этот друг помог обезвредить преступника.

Олексюк уточнил, что задержанный АТОшник работает на станции технического обслуживания.

«Не знаю, нестандартная или стандартная ситуация. Увидев в новостях, понял, что нужно принимать какие-то решения, искать возможность, чтобы ничего не случилось, чтобы не погибли люди», - сказал Олексюк.

Напомним, сегодня, около 10:00 в здание КМУ зашел мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Около 11:30 мужчина был задержан.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.