Следователями Управления ГУНП в Николаевской области при оперативном сопровождении областного управления СБУ в понедельник 2го августа были проведены обыски в помещении КП “Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней” в рамках открытого уголовного производства № 12021152030000258 от 19.03.2021, фигурантом которого является главврач данного медучреждения, по совместительству депутат Николаевского облсовета от политической партии “Наш край” Светлана Федорова.

По сообщению СМИ правоохранители искали документы подтверждающие факты растраты главным врачом Николаевской инфекционной больницы Светланой Федоровой бюджетных средств выделенных на борьбу с пандемией COVID-19, присвоения средств выделенных на ремонт помещения больницы, а также получение Светланой Федоровой неправомерной выгоды от пациентов коммунального предприятия “Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней” за возможность проходить лечение в стационаре. Всего во время обысков изъяли, по предварительным данным, более 1200 страниц документов.

Напоминаем, ранее сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП “Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний” и выявили нарушений в общем на 3,5 миллиона гривен. В частности, было выявлено, что директор КНП Светлана Федорова выплачивала “ковидные” надбавки не только медперсоналу, но и бухгалтерам, секретарям, отделу кадров. Также были выявлены нарушения, которые касались оформления гуманитарной помощи, выделенной компанией “Нибулон”. Материалы этой ревизии приобщили к уголовному производству, которое было открыто в марте текущего года по части 1 статьи 364 уголовного кодекса Украины (“Злоупотребление властью и служебным положением”).