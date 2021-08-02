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Сегодня утром глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Белорусского дома в Украине.

С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно. Как известно, «глухарь» – это звонок, который сбрасывают при подъеме трубки. Организация уже обратилась в Службу безопасности Украины и Нацполицию.

Отмечается, что больше на связь он не выходил.

 «Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили. Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски», - отмечается в сообщении.

Шишов пропал в Святошинском районе столицы – туда уже направлены патрули полиции и следственно-оперативная группа.
ForUm

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