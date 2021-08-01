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В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30" состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, передает Офис Президента.

Гости и спикеры форума расскажут о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию независимости государства и Дня флага, представят концепцию проведения парада Вооруженных Сил, а также новой президентской награды "Национальная легенда".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первая заместитель Эмине Джапарова - о проведении саммита инаугурации Крымской платформы.

Отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности и антиковидним мерам в праздничные дни.

Известно, что в Украине на День Независимости состоится военный парад. На торжества уже приглашены ряд лидеров стран мира.

Напомним, в августе будет четыре выходных подряд и рабочая суббота.
ForUm

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