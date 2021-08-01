В августе украинцы получат дополнительные выходные дни в связи с празднованием Дня Независимости 24 августа. Понедельник 23 августа переносится на субботу, 28 августа. Украинцы будут отдыхать 4 дня подряд – с 21 по 24 августа.
В августе 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Дополнительным выходным будет День Независимости, который отмечается 24 августа.
Об этом сообщается в статье 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
В этом году День Независимости выпадает на вторник, в связи с чем Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа.
Таким образом, на День Независимости в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 21 по 24 августа.
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