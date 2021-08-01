также в разделеОбщество
В понедельник презентуют мероприятия к 30-му Дню Независимости
По всей Украине ожидаются грозы 7
ГБР подозревает шесть лесничих в незаконной порубке леса 8
Две области Украины демонстрируют негативные показатели по госпитализациям с COVID-19 9
Словакия возобновила пассажирские перевозки с Украиной 9
Крупный пожар на складах под Одессой ликвидирован 17
От COVID-19 вакцинировали еще 68 тысяч человек 9
Движение поездов возле Решетиловки возобновили 10
В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины 9
Количество новых случаев COVID-19 в Украине на выходных снизилось 15
ОБСЕ: Боевики размещают на Донбассе десятки танков и гаубиц 12
Дело Гандзюк: США призвали украинские власти привлечь к ответственности убийц 14
Украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции 18
СБУ допросила Чауса 33
Две области Украины не соответствуют «зеленой» зоне 31
Боевику «ДНР» сообщили о подозрении в пытках военных 13
В Украине объявили штормовое предупреждение 19
В Украине более двух миллионов человек полностью привились от COVID-19 17

В августе украинцы получат дополнительные выходные дни в связи с празднованием Дня Независимости 24 августа. Понедельник 23 августа переносится на субботу, 28 августа. Украинцы будут отдыхать 4 дня подряд – с 21 по 24 августа.

В августе 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Дополнительным выходным будет День Независимости, который отмечается 24 августа.

Об этом сообщается в статье 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В этом году День Независимости выпадает на вторник, в связи с чем Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа.

Таким образом, на День Независимости в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 21 по 24 августа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
17
Теги