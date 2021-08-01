В августе украинцы получат дополнительные выходные дни в связи с празднованием Дня Независимости 24 августа. Понедельник 23 августа переносится на субботу, 28 августа. Украинцы будут отдыхать 4 дня подряд – с 21 по 24 августа.

В августе 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Дополнительным выходным будет День Независимости, который отмечается 24 августа.