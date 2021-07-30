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Перевод богослужений и таинств в онлайн будет оправданием тому, почему отобранные ПЦУ храмы пустуют.

Фото: Фейсбук / митрополит Александр (Драбинко)

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм, комментируя презентованную ПЦУ книгу, где собраны публикации на тему «виртуальных таинств».

«Перевод богослужений и таинств в онлайн, судя по всему, является мечтой многих представителей ПЦУ. Так, по этой теме ранее высказывался «священник» Игорь Савва, сообщивший прихожанам, что Святые Дары - «это обычная человеческая пища: хлеб и вино». В ПЦУ позже отреклись и от Саввы, и от его высказываний, но, судя по вышедшей сейчас книге, переход в онлайн - часть стратегии этой раскольнической «церкви», - отметил Владимир Легойда.

Он выразил мнение, что таким способом в ПЦУ хотят показать отсутствие прихожан в храмах.

«В общем-то, оно и понятно: виртуальной «церкви» - виртуальные «таинства». Опять же, появится отличное оправдание тому, почему ПЦУшные храмы, силой отобранные раскольниками у канонической Церкви, постоянно пустуют. Скажут: «Вся наша паства «причащается» виртуально». А то, что такие заявления непроверяемы - так это для раскольников скорее плюс, чем минус», - подытожил Владимир Легойда.
ForUm

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