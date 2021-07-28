По официальному сообщению, которое поступило от Посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе временное приостановление пересечения государственной границы на въезд в Беларусь, сообщает Госпогранслужба.

1. Это ограничение не распространяется на:

иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропуску (проездных документах) ООН или проездных документах ЕС, а также членов их семей, следующих с ними;

членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, которые являются близкими родственниками, супругами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси;

иностранцев, прибывающих в Беларусь для получения образования;

лиц, следующих для проведения вакцинации от инфекции COVID-19.

Временная приостановка пересечения государственной границы Республики Беларусь на выезд из Беларуси не распространяется на:

лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропуску (проездных документах) ООН или проездных документах ЕС, а также лиц, следующих с ними;

глав и членов официальных делегаций;

членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;

лиц, отбывающих с территории Беларуси в связи с получением информации о тяжелой болезни или смерти близкого родственника, супруга, а также лиц, которые их сопровождают;

лиц, осуществляющих транспортировку стволовых клеток, органов для трансплантации;

граждан Республики Беларусь, имеющие вид на жительство, паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь или другой действительный документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание на территории другого государства - для выезда (не чаще одного раза в течение шести месяцев) из Республики Беларусь к месту постоянного или временного проживания.

Документы, подтверждающие цель поездки и составленные на иностранном языке, должны быть переведены на один из государственных языков Республики Беларусь. Правильность перевода или подлинность подписи переводчика на переводе должна быть заверена нотариусом или другим лицом, имеет право на осуществление нотариальных действий.

Напомним, 2 июля Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.