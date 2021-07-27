Кофе арабика продолжает дорожать на фоне заморозков в Бразилии, которая является одним из его главных поставщиков в мире.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Цены на кофе сорта арабика выросли в понедельник, 26 июля, еще на 10% после скачка на прошлой неделе на 20%.

Сейчас один фунт (0,45 кг) зерен кофе арабика стоит уже 2,15 долл. США, что является самым высоким показателем с 2014 года.

В бразильском правительстве заявили, что по предварительным подсчетам, заморозки в стране повлияли на урожай кофе на 150-200 тыс. га земли, или на 11% от всей площади, на которой выращивают кофе арабика.

«Это впервые с 1994 года, когда страна столкнулась с такими заморозками», - заявил один из трейдеров кофе компании I & M Smith.

Напомним, мировые цены на кофе стремительно растут на фоне сильнейшей засухи в Бразилии.