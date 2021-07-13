Мировые цены на кофе стремительно растут на фоне сильнейшей засухи в Бразилии, являющейся одним из его главных производителей в мире.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Укринформ.

Цены на кофе арабика - основной вид кофе, произведенный в Бразилии - в июне выросли до максимума с 2016 года.

Цены на фьючерсы зерен кофе арабика на торгах в Нью-Йорке за три последних месяца увеличились на 18% или до 1,51 доллар США за 0,453 кг.

На торгах в Лондоне стоимость кофе робуста за последние 3 месяца выросла на более чем на 30% или 1749 долларов за 1000 кг, что является самой высокой ценой за последние два года.

Отмечается, что стремительный рост цен на кофе связывают с мощной засухой в Бразилии, страной, являющейся крупнейшим экспортером кофе в мире.

«Я выращиваю кофе более 50 лет, и еще никогда не видела такой сильной засухи, как в прошлом году и в этом году», - заявила изданию Кристина Валле, производитель кофе в третьем поколении из бразильского штата Минас-Жерайс.

Как сообщал Укринформ, импорт кофе в Украину за последние пять лет вырос на 63% и в 2020 году достиг 48,4 тыс. тонн на общую сумму в 166,1 млн долл. При этом основными поставщиками являются европейские страны, и только 7% кофе завозится из Бразилии.