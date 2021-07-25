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Украинский шпажист Игорь Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли и завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020. Схватка завершилась со счетом 15:12.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Ранее Рейзлин в 1/8 финала победил швейцарца Суи Гайнцера - 15:12. А в полуфинале соревнований нанес поражение 18-летнему Мохамеду Ельсаеду из Израиля - 15:13. Игорь Рейзлин в полуфинале уступил французу Ромену Канноне.

Это вторая награда Украины на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Отметим, в первый медальный день дзюдоистка Дарья Билодид заняла третье место и получила "бронзу".
ForUm

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