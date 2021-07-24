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Украинка Дарья Белодед принесла стране первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, завоевав бронзу в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг.

20-летняя спортсменка не смогла пробиться в финал, проиграв в дополнительное время японке Фуне Тонаки.

В поединке за третье место Белодед оказалась сильнее Ширы Ришони из Израиля. Для Украины это первая медаль на Играх в Токио.

На пути в финал Дарья ранее прошла Милицу Николич из Сербии и Катарину Косту из Португалии.

Белодед — двукратная чемпионка мира (2018 и 2019 годов). Дарья — самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).

Перед Олимпийскими играми в Токио Белодед из-за травмы снялась с финала чемпионата Европы в Лиссабоне и завоевала серебряную медаль.
ForUm

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