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Организаторы Олимпиады в Токио утром в воскресенье, 25 июля, сообщили о десяти новых случаев инфицирования коронавируса у лиц, связанных с проведением Игр или участием в них. Таким образом общее число тех, чей тест на SARS-CoV-2 с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведения оказался положительным, возросло до 132.

Между тем, телерадиовещательная корпорация Японии NHK передала, что в условиях пандемии и практически полного отсутствия зрителей на соревнованиях много волонтеров столкнулись с нехваткой работы. Так, власти Токио отменила все меры, которые они ранее планировали привлечь добровольцев. Те сначала должны были сопровождать посетителей за пределами объектов Олимпиады. Теперь столичное правительство планирует возложить на волонтеров другие обязанности.

Их, в частности, попросят патрулировать район набережной, где установлена ​​платформа с олимпийским огнем, и следить за тем, чтобы жители и гости столицы придерживались социальной дистанции. Вместе с тем, как отмечает NHK, пока не ясно, хватит ли работы на всех желающих.

Волонтеры, набранные оргкомитетом Олимпиады-2020, находятся в подобной ситуации. Сначала им предлагалось помогать на объектах Игр.

Напомним, ранее общее число заболевших достигло 123.
ForUm

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