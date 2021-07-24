На Олимпийских играх в Токио обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 123.

Об этом сообщает DW.

Новые случаи заражения коронавирусом выявляют в Олимпийской деревне, несмотря на жесткие меры предосторожности, принятые организаторами Игр.

По правилам, участники соревнований могут прибыть на Олимпиаду не раньше, чем за пять дней до своего выступления, и обязаны покинуть Японию не позже, чем через 48 часов после него.

Кроме того, было решено, что большинство соревнований состоятся без зрителей.

Напомним, в Токио состоялась церемония открытия Олимпиады-2020.