На Олимпийских играх в Токио обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 123.
Об этом сообщает DW.
Новые случаи заражения коронавирусом выявляют в Олимпийской деревне, несмотря на жесткие меры предосторожности, принятые организаторами Игр.
Кроме того, было решено, что большинство соревнований состоятся без зрителей.
Напомним, в Токио состоялась церемония открытия Олимпиады-2020.
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