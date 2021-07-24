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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 745 человек зафиксировано 24 летальных исхода, 394 пациента выздоровели. В общем сделали 39 142 теста.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 24 июля.

С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных. Днем ранее коронавирус диагностировали у 763 человек.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 165 случаев;

Винницкая область — 6 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 31 случай;

Донецкая область — 31 случай;

Житомирская область — 4 случая;

Закарпатская область — 6 случаев;

Запорожская область — 26 случаев;

Ивано-Франковская область — 2 случая;

Киевская область — 39 случаев;

Кировоградская область — 2 случая;

Луганская область — 23 случая;

Львовская область — 22 случая;

Николаевская область — 19 случаев;

Одесская область — 36 случаев;

Полтавская область — 13 случаев;

Ровенская область — 6 случаев;

Сумская область — 22 случая;

Тернопольская область — 1 случай;

Харьковская область — 20 случаев;

Херсонская область — 25 случаев;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 248 164 человека, из них 2 184 036 выздоровели, летальных случаев — 52 835.

Напомним, в Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма «Дельта».
ForUm

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