Украина может терять 1,5 млрд долларов в год после запуска газопровода Северный поток-2. Об этом заявил советник главы Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире телеканала Дом.

Ранее такую цифру называл министр финансов Сергей Марченко.

«Сейчас у нас есть контракт на несколько лет по транзиту газа — до 2024 года. Вопрос в том, что произойдет после 2024 года. Ведь 2024-й — это не так далеко… 1,5 млрд долларов — это немало. Если сравним с ВВП Украины — он около 150−180 млрд долларов, в зависимости от курса валют, то 1,5 миллиарда — это 1%. Это много», — сказал Милованов.

По словам советника главы ОП, Украина должна развивать экономику, вести внешнюю политику и пытаться получить максимально выгодные экономические условия, чтобы потери были не такими значительными.

«В то же время, как говорится, нет худа без добра. Элементы добра в том, что мы будем экономически более независимы от России. Она сжигает все больше и больше мостов — и политических, и экономических», — добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».