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Специалисты агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) сообщили об обнаружении новой мутации коронавируса COVID-19, которая получила название B.1.621.

Об этом сообщает The Mirror.

В данный момент точно подтверждено 16 новых случаев заражения — все они были обнаружены у людей, которые ездили за границу. Доказательства начала распространения внутри Британии в данный момент отсутствуют.

Специалисты продолжают изучать вирус, чтобы понять, какие свойства он приобрел после мутации. Также неизвестно, как на новую мутацию влияет вакцина.

11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как «тревожный». Там заявили, что есть доказательства того, что этот штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.

Напомним, в Италии людей без вакцины от COVID-19 перестанут пускать на массовые мероприятия.
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