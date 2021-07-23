В Италии с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать только полностью вакцинированных от COVID-19, сообщает газета «Коррьере делла сера» со ссылкой на власти страны.
В четверг итальянское правительство согласовало изменение принципа работы так называемого «зеленого пропуска», в котором указано, вакцинирован ли тот или иной человек, передает Интерфакс-Украина.
С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. На открытых террасах баров и ресторанов «зеленый пропуск» не потребуется.
Ночные клубы в Италии пока что останутся закрытыми.
«Зеленые пропуска» не потребуется в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах.
Как сообщают СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее «зеленый пропуск» требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.
«Зеленый пропуск» - это документ, который подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал негативный тест на коронавирус или выздоровел от заболевания. В Италии его используют с июня.
Согласно информации издания The Financial Times, в Италии обе дозы получили 45,9% населения.
За весь период пандемии в Италии было зарегистрировано около 4,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 127 тыс. смертей от заболевания.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время