Официальная договоренность США и Германии о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2» - это лишь первый раунд в борьбе, которую Украина будет вести и в дальнейшем.

Об этом заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью Forbes, сообщает «Экономическая правда».

«Мы должны приумножить наши усилия и искать новых союзников, новые подходы и бороться дальше. Даже если сейчас «Северный поток» запустится на полную мощность, то ограничения на использование OPAL приведут к тому, что «Северный поток» сможет использоваться только на 70-75% своей мощности. Пока эта декларация - это только первый раунд. Основная борьба у нас еще впереди», - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день Оператор ГТС получает 80% доходов от предоставления услуг транзита, речь идет о 1,3 млрд долл. в год. Значительная часть этих денег идет на эксплуатацию системы, это около 1 млрд долл. И в случае прекращения транзита компании придется оптимизировать систему, ведь она самостоятельно не сможет ее профинансировать.

Это, по мнению Макогона, приведет к необратимым изменениям.

«Европейцы в таком случае будут находится в полной зависимости от «Газпрома», который будет поставлять газ в Европу по двум турецких и по двум северным потокам. «Газпром» таким образом получит 80% транзитных мощностей в Европу. Последствия европейцы могут видеть уже сейчас, когда цена на газ выросла до пика за последние 13 лет. Повторюсь: «Газпром» может использовать нашу систему, но не делает этого и тем стимулирует дальнейший рост цены на газ в Европе», - отметил глава ОГТСУ.

По его мнению, «Северный поток-2» создает только иллюзию поставки альтернативного газа.

«Это один и тот же газ... Если бы европейцы были заинтересованы в диверсификации источников газа, то нужно было бы снять монополию «Газпрома» на экспорт газа по трубопроводам», - добавил Макогон.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».