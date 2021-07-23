Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВРУ) нового председателя Александра Литвиненко, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент вручил ему служебное удостоверение и поздравил с назначением на эту ответственную должность.

«Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он - опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что новый руководитель прекрасно понимает задачи, стоящие перед внешней разведкой. Глава государства считает, что Литвиненко должен сохранить вокруг себя профессиональных людей, чтобы вместе идти к реформированию СВРУ.

«У нас сегодня одна большая задача - это защита нашей государственности, нашего суверенитета, территориальной целостности. И каждый должен это делать прозрачно, открыто, отдавая свои силы и знания», - сказал президент.

Литвиненко поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что для него это назначение является большой честью и вызовом.

«Убежден, что в Службе внешней разведки прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты. И я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего государства, получение опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага - Российской Федерации, других государств. Я убежден, что вместе мы оправдаем доверие президента, руководства государства и обеспечим выполнение задач нашей службы», - подчеркнул он.

Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований. В частности, в 2009 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «правоведение», а также в 2013 году - Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания.

Работал на различных должностях в Службе безопасности и Совете национальной безопасности и обороны Украины. Генерал-майор запаса. С августа 2019 занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

Доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины - юбилейной медалью «25 лет независимости Украины».

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины вместо Валерия Кондратюка.