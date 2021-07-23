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По данным наблюдений гидрометстанций в городе Бердянск отмечался чрезвычайный дождь (ІІІ уровень опасности, красный), в результате которого за 4 часа выпало 126 мм осадков, сообщает ГосЧС.

В результате сильного ливня в городе произошло подтопление 70 частных домовладений. Спасатели с помощью мотопомп откачали 740 куб.м воды.  

Эвакуировали 32 человек, из них 10 детей, из мест подтопления, а именно: Динопарка, Аквапарка, кинотеатра и из частного дома. Медицинская помощь людям не понадобилась.

Бойцы ДСНС с помощью спецавтомобилей оказали помощь в извлечении 6 автомобилей из мест подтоплений.

В результате непогоды на перекрестке ул. Богуславского и ул. Победы погибло двое мужчин, которых, предварительно, поразило электрическим током. По данному факту правоохранительными органами проводится расследование.

Произошло аварийное отключение электросети частично в микрорайонах «Колония» и «8 Марта» и полностью в микрорайонах «Лиски», «Центр» и «Ближняя Коса».

В результате сильного дождя в Мелитополе и Мелитопольском районе произошло подтопление двух частных домов и подвальных помещений двух многоэтажек. Спасатели с помощью мотопомп откачали 80 куб.м воды.  
ForUm

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