В результате обрыва проводов и их попадания на подтопленный участок в Бердянске погибло два человека, сообщается в сводке ГосЧС.

«22 июля в Бердянске в результате интенсивных осадков погибло 2 человека (обрыв электропроводов на подтопленном участке) и произошло подтопление 70 домохозяйств. Подразделениями ГСЧС оказана помощь 32 лицам, из них 10 детей (выведено из подтопленных участков). Откачано около 740 куб. м воды. Работы продолжаются», – сообщили в ведомстве.

В Одессе в результате интенсивных осадков подтоплено 48 дворов и 10 участков автодорог. Жертв и пострадавших нет.

В селе Нерубайском Одесского района в результате интенсивных осадков возникло разрушения земляной плотины местного ставка, в результате чего произошло подтопление 10 частных домовладений.

В селе Двойное Генического района Херсонской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 6 жилых домов и 25 приусадебных участков. Откачаноо около 400 куб. м воды.