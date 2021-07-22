Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США. Об этом говритсятся в его открытом письме спикеру Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

«Выражаю глубокую обеспокоенность продолжающимся строительством и возможным введением в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», который Россия использует как инструмент гибридной войны. Этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. «Северный поток-2» является прежде всего геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям», – отметил он.

По словам Разумкова, «Северный поток-2» идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке.

«В то же время «Северный поток-2» следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира. Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств», – подчеркнул он.

Также Разумков выразил благодарность Конгрессу США за постоянную поддержку Украины в противостоянии угрозам со стороны России и введенные ранее санкции, которые не позволили ослабить энергетическую безопасность Украины.

«Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству «Северного потока-2». Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США», – сказано в письме спикера ВР.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».