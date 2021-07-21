Государственная экологическая инспекция планирует внеплановое мероприятие контроля на ЧАО «Ривнеазот», где в результате аварии произошел выброс газа, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госэкоинспекции.

«Также продолжаем отбор проб почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров», - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он также рассказал, что по результатам оперативного совещания по ситуации на ЧАО «Ривнеазот», проведенной совместно с госучреждениями и органами местного самоуправления Ривненской области, разработали механизмы для предупреждения подобных аварий.

«Важное значение имеет налаживание оперативной коммуникации ЧАО «Ривнеазот» с Госэкоинспекцией и другими контролирующими учреждениями, органами местного самоуправления. Это позволит обеспечить быстрое реагирование на аварии и принимать меры еще до того, как окружающей среде будет нанесен значительный ущерб», - отметил Малеваный.

Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ЧАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.