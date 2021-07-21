также в разделеОбщество
Суд вынес приговор агенту ФСБ, собиравшему данные о новейших ракетах 13
Шесть телеканалов нарушили новые нормы закона о языке в первые дни их действия 18
Глава МВД назвал вероятную причину аварии на «Ривнеазоте» 16
Шмыгаль: До конца лета Украина должна получить 13 миллионов доз COVID-вакцин 13
В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации 28
СБУ задержала первого в истории Украины «официального пирата» 20
ГБР подозревает чиновников Минспорта и КГГА в присвоении бюджетных средств 29
Госэкоинспекция: Опасного загрязнения воздуха возле «Ривнеазота» не зафиксировано 17
Еще шесть стран ЕС могут открыть границы украинцев 22
Из-за непогоды опаздывает ряд поездов 14
Спасатели предупредили украинцев о сильных дождях 71
В Раде предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах и магазинах 206
В Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19 33
20 июля. Картина дня 16
ГосЧС: Концентрация опасных веществ на территории «Ривнеазота» в норме 26
В Украине на одного официально трудоустроенного – двое неработающих 18
Абсолютное большинство украинцев не одобряют деятельность Кабмина 14
В «Дие» закрыли запись на вакцинацию от COVID-19 21

Государственная экологическая инспекция планирует внеплановое мероприятие контроля на ЧАО «Ривнеазот», где в результате аварии произошел выброс газа, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госэкоинспекции.

«Также продолжаем отбор проб почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров», - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он также рассказал, что по результатам оперативного совещания по ситуации на ЧАО «Ривнеазот», проведенной совместно с госучреждениями и органами местного самоуправления Ривненской области, разработали механизмы для предупреждения подобных аварий.

«Важное значение имеет налаживание оперативной коммуникации ЧАО «Ривнеазот» с Госэкоинспекцией и другими контролирующими учреждениями, органами местного самоуправления. Это позволит обеспечить быстрое реагирование на аварии и принимать меры еще до того, как окружающей среде будет нанесен значительный ущерб», - отметил Малеваный.

Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ЧАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги