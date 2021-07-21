Полиция открыла уголовное производство по факту аварии на территории завода ЧАО «Ривнеазот», сообщает пресс-служба областного главка.
Отмечается, что по информации ГосЧС выброс газов не представляет угрозы жизни и здоровью населения
Полицейские предварительно установили, что произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты. По предварительным данным произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах).
Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ЧАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.
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