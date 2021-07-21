также в разделеПроисшествия
На Авдеевском коксохиме произошел пожар 8
В Украине непогода обесточила более 800 населенных пунктов 12
Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен 1 военный 10
В МВД прокомментировали аварию на «Ривнеазот» 20
На РивнеАзот произошла авария 17
Задержали пациента психбольницы, который убил санитара при побеге 14
В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек 13
В ГосЧС заявили о рекордной смертности на водоемах в этом году 15
Вчера оккупанты 3 раза нарушили режим перекрещения огня 8
Под колесами грузовика на Херсонщине погиб патрульный 22
Раненый на Донбассе военный умер в больнице 50
В Затоке утонули отец и сын 24
В Черкассах средь бела дня подстрелили двух мужчин 19
Под Харьковом во двор журналиста бросили «коктейль Молотова» 21
Боевики совершили 4 обстрела и запустили БПЛА на Донбассе 11
В ДТП под Луцком погибли 3 человека 17
В Украине – 182 случая COVID и 307 госпитализаций за сутки 16
За нападение на пограничников задержаны два сотрудника СБУ 40

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии на территории завода ЧАО «Ривнеазот», сообщает пресс-служба областного главка.

Отмечается, что по информации ГосЧС выброс газов не представляет угрозы жизни и здоровью населения

Полицейские предварительно установили, что произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты. По предварительным данным произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах).

Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ЧАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги