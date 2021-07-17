также в разделеПроисшествия
В Украине без света остались 60 населенных пунктов 11
В Николаевской области разбился вертолет 10
В Польше утонул двухлетний украинец 10
На Прикарпатье дети попали в больницу с отравлением 12
Молния сожгла гостиницу на Закарпатье 20
В Днипре жестоко избили правозащитницу 32
У берегов Африки на сломанном судне застряли украинские моряки, один человек погиб 16
Участок трассы Киев-Одесса обвалился из-за оползня 38
За год «перемирия» на Донбассе погибли 45 воинов, 145 получили ранения 13
За сутки в зоне ООС ранены трое военных 11
Топ-менеджер из Украины избил ребенка и устроил пьяный дебош в Турции 66
В Украине растет число новых случаев COVID-19 34
В Каменце-Подольском взорвали гранату: среди пострадавших – 4-летний ребенок 16
На Донбассе погиб 19-летний танкист 28
Майор полиции погиб в ДТП, доставляя преступника 23
На Донбассе ранены двое военных 12
На Житомирщине найден убитым подросток, подозревают 15-летнюю девушку 17
Стало известно имя убитого на Донбассе военного 19

В Ровенской области в ночь на субботу, 17 июля, в результате опрокидывания автобуса Киев-Вроцлав пострадали 16 человек, сообщает ГСЧС.

«17 июля в 03.45 вблизи г.Радивилов Дубенского района на автодороге, водитель рейсового автобуса сообщением Киев – Вроцлав (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения», – говорится в сообщении.

Напомним, молния сожгла гостиницу на Закарпатье.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
11
Теги