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15 июля в 22:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в здании базы отдыха, расположенной в с. Белая Церковь Тячевского района.

Как сообщил охранник объекта, на его глазах молния ударила в антенну на крыше, и огонь стал быстро распространяться деревянным зданием. Далее пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную наружную постройку.

На место происшествия немедленно направили подразделения пожарных. Для бесперебойной подачи воды в местный бассейн присоединили три мотопомпы. В 00:30 бойцам удалось локализовать пожар и через 3:00, в 3:45 - полностью ее ликвидировать.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв.м, а также кровля и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв.м.
ForUm

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