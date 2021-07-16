Президент Украины Владимир Зеленский предлагал экс-министру внутренних дел Арсену Авакову подать заявление об отставке, сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

«Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. И Арсен Борисович принял это решение. Абсолютно спокойно и взвешено. Достаточно давно готовилось и было известно в узком кругу», - сказал Геращенко в вечернем эфире программы «Народ против» с Натальей Влащенко на канале «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

Замминистра также сказал, что Аваков планирует уехать в отпуск «впервые за 7 лет обычным гражданином», после чего он намерен вернуться в Украину, чтобы «помогать президенту».

«После отпуска он обязательно вернется в Украину, и дальше будет помогать президенту, чтобы сохранять и беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях там, где это делает президент», - отметил Геращенко.

Кроме того, по его словам, Аваков будет помогать в работе на посту министра МВД кандидату Денису Монастырскому. «Они хорошо знакомы и определенная преемственность это хорошо. Что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти по вопросам реформ правоохранительной деятельности», - резюмировал Геращенко.

Как сообщал ForUm, 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

14 июля Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от «Слуги народа», главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что «идет на жертву». Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.