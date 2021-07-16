Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в Вашингтоне обменялись мнениями по поводу проекта газопровода «Северный поток-2». По словам Байдена, они согласились с Меркель в том, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны. Меркель отметила, что у ФРГ и США есть разные мнения по поводу «Северного потока-2», передает Интерфакс.

Байден заявил, что выразил Меркель опасения из-за этого газопровода.

«Мы с канцлером согласны, что нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям», - сказал Байден в ходе совместной пресс-конференции с Меркель в Вашингтоне.

Канцлер ФРГ заявила, что «Северный поток-2» - это «дополнительный проект», и он не должен стать заменой транзиту газа через Украину.

«Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа», - заявила она на пресс-конференции.

По словам Меркель, Германия будет действовать, «если Россия будет лишать Украину права на транзит». Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, канцлер пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии Евросоюза. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.

«Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с «Северным потоком 2», - ред.), - добавила она.

При этом Меркель констатировала, что у них с Байденом «разные оценки по поводу сути этого проекта».

Байден, комментируя тему «Северного потока-2», заявил, что США и ФРГ - друзья, а друзья, по его словам, «могут себе позволить не соглашаться друг с другом».

Он напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению. «Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией», - сказал Байден.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет «Северный поток-2», Байден ответил: «Посмотрим».

Администрация США выступает против реализации «Северного потока-2» и ввела ряд санкций против этого проекта.

Как сообщал ForUm, президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против «Северного потока 2» были бы непродуктивны для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, «потому что он и так почти полностью завершен». Его администрация ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена по санкциям в отношении «Северного потока 2» через прессу и «был удивлен несколько раз».