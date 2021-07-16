Владеть украинским языком как языком своего гражданства - обязанность каждого гражданина Украины, говорится в решении Конституционного Суда относительно конституционности «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения. Порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам», - подчеркнули в КСУ.

Также установлено, что оспоренный закон не содержит предписаний, которые могут ограничивать свободное развитие, использование и защиту языков, имеющих юридический статус языков национальных меньшинств (включая русский), а также тех предписаний, которые препятствовали бы государству способствовать развитию самобытности, в частности языковой, коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Конституционный Суд Украины констатировал, что законодательное урегулирование, целью которого является утверждать украинский язык как государственный, защищает также и демократический строй нашего государства, а подобранные законодателем средства в рамках примененного в Законе дифференцированного подхода является соразмерным легитимной цели, который преследовались в законе.

«Суд считает, что оспариваемый закон является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины, которая продолжалась не одно столетие во время пребывания Украины в составе сначала царской России, а затем СССР, и является надлежащей юридической основой для внедрения институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование украинского языка как государственного с возможностью применять государством меры поддерживающего действия (affirmative action) в пользу украинского языка, не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины», - отмечается в сообщении.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины.

14 июля КСУ признал закон конституционным.