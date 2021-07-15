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Верховная Рада в четверг, 15 июля, начнет пленарное заседание с рассмотрения вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщается на сайте парламента.

Также планируется доклад министра финансов Сергея Марченко по бюджетной декларации на 2022–2024 годы, рассмотрение ряда законопроектов, ратификация финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком об энергоэффективности. 

Кроме того, сегодня депутаты соберутся на внеочередное заседание, в повестке которого – 13 законопроектов.
Как сообщал ForUm, 14 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от «Слуги народа», главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что «идет на жертву». Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

 
ForUm

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