Сегодня Кассационный суд в составе Верховного Суда принял решение относительно указа президента Украины № 124/2021 «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины». Это решение суда принято по иску Тупицкого Александра Николаевича, не является окончательным и будет обжаловано в законном порядке в Большой палате Верховного Суда, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе», - заявили на Банковой.

В ОП обратили внимание на то, что это решение Верховного Суда с особым цинизмом принято в день принятия Верховной Радой Украины законопроекта № 5068 об очистке Высшего совета правосудия, а также после голосования за предложения президента Украины к законопроекту № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Поддержкой таких законодательных актов народные депутаты Украины дали старт фундаментальной судебной реформе в нашей стране, которая обеспечит верховенство права и принцип справедливости для всех наших граждан», - говорится в сообщении.

В Офисе президента считают это решение, принятое в интересах Тупицкого, подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного Суда.

«Президент Украины использует все конституционные механизмы для того, чтобы защитить процесс реформ в нашем государстве и обеспечить полное функционирование законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей», - резюмировали в ОП.

Напомним, Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.