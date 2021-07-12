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В сети Twitter заблокирован «новый аккаунт Романа Протасевича», созданный на прошлой неделе. Точное время блокировки и причина неизвестны - при попытке перейти на учетную запись появляется надпись: «Действие учетной записи приостановлено».

Протасевич «появился» в сети 7 июля. В аккаунте от его имени было опубликовано видео с прогулки, где автор просит задавать ему вопросы.

Один из пользователей попросил Протасевича подать знак, что, если он пишет сообщение под контролем, то, написать, скажем, два разделительных знака подряд. Позже в одном из твитов появились два дефиса подряд вместо тире.

Изначально непонятно, кто на самом деле контролировал «новую учетную запись Протасевича» в сети Twitter. Белорусское законодательство запрещает лицам, находящимся под домашним арестом, пользоваться телефоном или интернетом, или же выходить на улицу.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В конце июня стало известно, что Протасевича и его Сапегу перевели из СИЗО КГБ Беларуси под домашний арест.
ForUm

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